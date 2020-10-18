港府冀學校做好國歌和國家安全教育工作

政務司司長張建宗今(18日)撰寫網誌表示，香港是國家不可分離的一部分，幫助青年人認識國家和融入國家發展刻不容緩，希望學生認識、尊重和愛護自己國家，培養他們成為負責任的國民和公民，並加強他們的國家安全意識和守法意識。推行國民教育是學校應有之責，他期望學校會在《憲法》和《基本法》教育的基礎上，做好國歌及國家安全教育工作。政府會繼續透過教師培訓、全方位學習活動、學與教資源等多重進路，支援學校及教師。

他指，中央要求深圳充分運用粵港澳重大合作平台，吸引更多港澳青少年到內地學習、就業、生活，促進粵港澳青少年廣泛交往，增強對祖國的向心力。而為幫助學生認識國家，建立國家觀念，教育局一直籌辦或資助學校舉辦不同主題的內地交流活動，自2017/18學年起，局方每年提供約10萬個交流名額，足夠讓學生在中小學階段最少各獲一次到內地交流的機會。

張最後提到，面對未來的挑戰和全球經濟格局的變化，區域與區域之間的經濟合作已成為世界潮流，香港會繼往開來，把握「一國兩制」賦予的特殊身分和角色，發揮自身的優勢，以在國家未來的經濟發展中繼續貢獻力量。