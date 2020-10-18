最新新冠病毒株傳播力更強　陳肇始：或令第四波疫情提早出現

近期香港新冠肺炎疫情反覆，有專家表示疫情或已進入第四波。食物及衞生局局長陳肇始今日(18日)在網誌表示，在本月2日至15日的兩個星期，共錄得116宗個案，其中54宗本地或與本地個案有關連，佔約53%且涉及數個群組，認為社區仍然存在隱形傳播鏈，而確診人士不多但足迹廣泛，涉及不同的區域、不同類型的處所，加上最新病毒株具更強的傳播力，疫情可能在極短時間內急劇惡化，有機會令本地第四波疫情提早出現，呼籲市民懷疑或已出現病徵，應立即進行檢測或求醫。

她又指，政府的檢測能力，在過去兩個月大幅提升，亦會積極研究在個案或群組較多的地區設立一些臨時檢測中心，方便市民主動進行檢測，希望及早切斷社區的傳播鏈。陳指出，政府針對近日出現社區爆發群組的地點，在上周於灣仔、葵青、九龍城及油尖旺4區各設1間臨時檢測中心，並累計收集了超過15,500個樣本作檢測。

而醫院管理局轄下46間普通科門診診所亦實施派發樣本收集包及收集深喉唾液樣本，服務至今派發超過65,780份樣本包，並已檢測超過39,800個樣本，其中逾71個樣本呈陽性確診，佔0.18%。

至於特定群組檢測計劃自7月中起，至今已檢測54.8萬個樣本，其中84個經衞生署衞生防護中心覆檢後確定為陽性，比率約為0.02%。