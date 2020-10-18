每年需建8間安老院　羅致光指可探討突破樓高限制增宿位

本港人口高齡化問題持續，社會對安老服務有着迫切需要。勞工及福利局局長羅致光今(18日)在網誌表示，本年度政府安老服務的營運開支預算是123億港元，在3年內再增加近64%，惟即使開支增幅不斷地提速，亦只是在追落後。

羅指，提供津助宿位是安老服務最大的挑戰，以現時需求的增幅，需平均每年增加7至8間安老院，料輪候安老院的人數在現屆政府期間只會不斷增加。對於解決宿位不足問題，他認為，可探討如何突破安老院只可設置於樓高24米以下的限制，至於鼓勵私人發展項目興建安老院方面，他指現時的方法是在賣地條款加入要求，以及豁免安老院面積的地價，但當中還可考慮豁免安老院所佔面積計算於有關地積比率限制條款。

羅又提及，安老服務需求加速，未來需要由獎券基金撥款興建的安老服務設施，只會有增無減。基金本年度的預計支出是46.4億港元，是5年前(2015/16年度)9.4億港元的5倍，雖表面上截至明年3月的預計結餘仍會有212.5億港元，但減去今年3月的總承擔額109.5億港元後，剩下可動用的結餘用不到幾年，加上疫情下六合彩停頓逾半年，料獎券基金收入大減，極需探討其解決方法。

羅稱，安老服務亦面臨照顧人手不足的挑戰，為解決此問題，他表示可提高工作條件(包括薪酬)、改善行業形象、加強吸引年輕人加入、樂齡科技應用，甚至增加輸入外勞等。