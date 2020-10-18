本港20年創科發展失諸交臂　陳茂波稱培訓人才及配套基建需時

香港創新科技發展屢被批評長年落後於鄰近地區，財政司司長陳茂波今（18日）在網誌承認，本港創科的發展與應用均出現失諸交臂的情況，但指港府近年來已大力投放資源，「死撐」因為培訓人才及配套基建需時，才令創科發展有未如人意的感覺。他相信，未來香港能否從後追上，關鍵在於能否堅持對發展創科的決心和承擔，並以積極求新的態度擁抱挑戰。

陳茂波指出，深圳與香港兩地之間有優勢互補，亦存在競爭和互相學習，但就認為單以生產總值等指標作比較是過於簡單，因為每一個城市均有其發展障礙和瓶頸。他又提到，近年不少人把香港及其他城市，做不同類型的「雙城記」式比較，認為全世界的城市正在全力發展，香港其實是面對「百駿競逐」的比併，相信只要發揮好自身的獨特性和優勢，在謀求發展時，促進區內兄弟城市的共同發展，香港仍會是造就傳奇的城市。

陳續指，龐大的內地市場及繼續對外雙向開放，將為本地經濟的恢復和增長提供龐大機遇。他說，雖然中美關係持續緊張，但內地對改革開放的堅持一直非常穩定，相信本港面向國際市場，具有簡單低稅制、資金和各項生產要素自由進出、以及一國兩制等優勢，可令香港的門戶、樞紐和優質平台的角色，發揮更關鍵和積極的作用。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑則指，港府近年確是投放不少資源於創新科技，但就「咩都想做」，甚至一度欲推動工業化，令資源出現錯配，未能集中發展本地科研強項，導致成效不彰。他又提到，除學校外，企業亦能培訓出創科人才，惟據其了解，不少海外公司來港目的是賺錢，鮮有進行研究及發展，認為當局應提供稅務優惠等，以吸引外商到港研發。對於陳茂波稱培訓人才需時，導致創科發展未如人意，他批評，有關說法是推卸責任，認為「（港府）10年前肯做，而家都唔係咁啦」。