旅發局料最快數周後有新加坡遊客訪港　擬推機票酒店優惠吸客

港府上周四(15日)公布，已與新加坡就「旅遊氣泡」達成原則性協議，計劃可望數周內落實。旅遊發展局總幹事程鼎一今早(18日)在電視節目表示，期望該協議落實細節，逐步實行後，有助香港與其他地區商討開放旅遊，他估計最快數星期後會有新加坡遊客來港，但預料初期訪港人數不會太多，將以商務或必要旅遊人士為主，但認為若兩地政府、航空公司、機場等方面做得好，訪港人數將會增加，又指旅遊氣泡的協議來得很合時，局方計劃以機票、酒店等優惠吸引旅客。

他指出，旅發局早前透過社交媒體宣傳香港，發現不少新加坡人都想念香港的美食、風景區和主題公園，又稱自己在接受新加坡媒體訪問時，亦得悉新加坡人對建立旅遊氣泡反應正面，而局方正進行第二波宣傳。

程續稱，雖然旅客要支付檢測費用，行程預算或要多數千港元，但相信隨着檢測服務供應增加，成本將會下降，而海外機場亦正測試為旅客進行快速病毒檢測，期望檢測準確度提高，並在香港機場實施。

此外，除了內地和澳門外，他認為日本、南韓、澳洲和新西蘭，都是下一步可以商討加入旅遊氣泡的目標地區。