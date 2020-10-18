食客發現厚切新餐肉不足15mm　麥當勞：煎製致水份流失影響厚度

連鎖快餐店麥當勞近日推廣的新產品「OmniPork Luncheon新餐肉」，屬純素植物餐肉，並聲稱新餐肉「厚切15mm(毫米)」，惟食客購買新餐肉後發現，產品實際厚度不足15毫米。麥當勞回應時指，「15mm」是指新餐肉烹調前厚度，亦有於自助點餐機、電子餐牌、櫃檯助銷品、網頁等列明。純植物製的新餐肉本身含有水份，煎製過程中水份會流失而稍微影響煎製後產品的厚度。

麥當勞推出多款新餐肉的產品，包括在早餐時段供應的套餐，以及於McCafe全日供應的多士等。麥當勞雖然在廣告中有提到，新餐肉15毫米厚度為烹調前厚度，並因應實際食材生產情況有所差異，但有關字體極細，對比廣告的其他字體如食品名稱等更細，因此消費者未必能察覺。

海關回覆時指，暫沒有接獲相關舉報。根據《商品說明條例》，「商品說明」就貨品而言，指以任何方式及透過任何途經，就該等貨品或該等貨品的任何部分而作出的直接或間接的顯示，包括長度、闊度、高度、面積、體積、容量、重量、件數、大小或規格。

海關續指，《條例》並沒有強制規定在貨品或包裝上必須列明資料，然而，在營商過程或業務運作中，所有標示或附在商品上的商品說明必須正確無誤。違反《條例》屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款50萬港元及監禁5年。