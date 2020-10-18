流感疫苗難求要早半年預訂　市民憂雙疫夾擊願到私院捱貴針

流感疫苗一向一針難求，隨着冬季流感高峰期逼近，加上新冠疫情夾擊下，多間診所經已沒有存貨，更誇張指最快要等至下年，市民求針心切，表示寧願捱貴價亦會到私家醫院接種。

早前網上有指流感疫苗一針難求，有診所設限每日只派50個籌，更有私家醫院索價一針800港元。東網記者今(18日)佯裝顧客巡視黃大仙與觀塘區多間診所，大多指疫苗沒有存貨。觀塘盈健中心職員表示，昨天(17日)已為十多個病人打針，一針售價為280港元，現時已經沒有疫苗供應，暫時未知何時有貨，建議記者每天致電，「依家啲供應都好緊張，附近啲診所都應該冇貨」。觀塘醫健醫務中心職員更指年內不會再有供應，「最快都等到下年1至2月，要早半年預約定」。她指現時存貨已預留給長者。另外，黃大仙中心有診所職員亦指，疫苗最快亦要等到11月頭，一針380港元。

市民宋太一早到場查問，但失望而回，她稱自己年年都有注射疫苗，對今年雙疫夾擊表示擔心，並指打算問多3至5間診所，倘若真的沒有存貨，便會到私家醫院，「貴一貴都會打」。育有兩女的丘女士表示，自己8歲女兒以往沒有注射流感針，但今年遇上疫情，擔心其健康便考慮為其接種，打算參與當區區議員的疫苗接種計劃，另一5歲女兒已參與校內的接種計劃。而80多歲的梁婆婆則說，自己每年也有接種疫苗，今年亦應會到健康院接種，不太擔心有缺貨問題。