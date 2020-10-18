航空業蕭條過百飛機閒置滑行道　機場人員為飛機增磅防颱風吹郁

熱帶風暴「浪卡」上周初吹襲本港，8號東北烈風或暴風信號上周二(13日)維持長逾12小時。受新冠肺炎疫情影響，航空業進入冰河時期，過百架飛機閒置在香港國際機場，機場需採取額外安全措施，除了為飛機「增磅」外，亦要調動飛機停泊的位置，以防飛機被強風吹動。機場管理局今(18日)指，全賴機場同業的努力，飛機和設備在「浪卡」吹襲下仍能完好無缺。

以往颱風來襲，大多數飛機會停靠在客運大樓附近的停機位，受強風影響的機會較低，惟疫情下航空業近乎停頓，本港國際機場最高峰時有約100架閒置飛機停泊在滑行道，大大增加了機場的挑戰。機管局表示，三號強風信號懸掛時，機場不同單位已迅速準備，例如將工地的鬆散物料繫穩、放好空置的飛機集裝箱、增加停泊飛機的分隔距離和固定輪擋等；機管局亦啟動機場緊急應變中心，以便各機構協調合作。

為應對今次颱風，機管局飛行區運作總經理方瑞文指，機場人員除了在飛機起落架加上外置重量外，亦會於飛機腹艙放置壓載物，為飛機加重，並在機輪放置雙輪檔，以防飛機被強風吹動或移位。而飛停泊的位置都經過研究，停在滑行道的飛機會分隔開，亦會調動飛機的停泊位置，大型飛機會停在比較當風的地方，機身較細的飛機則會移往較安全的位置避風。