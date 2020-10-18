1萬棟唐樓缺升降機　90%人認為政府應資助提供樓梯機

現時全港有1萬棟唐樓欠缺升降機，香港社會服務聯會在基金會的支持下，推出「落得樓」樓梯機接載服務，以協助長者及行動不便的人士，惟該計劃即將於本月31日結束。有區議員進行問卷調查，研究社區對樓梯機服務的需求，促請政府大力資助有關服務。

調查於本月14日至17日進行，以手機應用程式向439名九龍西居民徵收意見。結果顯示，共有178名受訪者或其親人正居住於唐樓，當中近90%認為政府應資助社福機構提供樓梯機服務。

油尖旺區議員林兆彬指，調查結果反映樓梯機的需求龐大，可協助居住唐樓的長者外出參與社交活動，惟政府未有提供適當的支援，令樓梯機服務不得不終止。林認為政府的勞福政策多年來沒有進步，甚至忽視唐樓的長者和殘疾人士生活需要，昐政府向有關服務提供資助，解決行動不便人士之煩惱。

樓梯機服務使用者的家屬余女士表示，其父逾90歲，年初跌倒後需在家休養，故在其情況稍有穩定後申請樓梯機服務，方便外出，惟最後因爲申請人數有限，且服務即將完結，而被迫停止使用該服務。余續指其父已近5個月沒有外出，精神每況月下，亦減少一家人共享天倫的機會，對此感難過及遺憾，又擔心日後父親難以與外界接觸，昐政府為服務提供資助。