內地活豬供港數量有限　本港豬肉價格難短時間下降

本港新鮮豬肉價格難以在短時間跟隨內地調整。

內地豬肉供應增加，9月份內地豬肉價格亦按月跌了1.6%。本港新鮮豬依賴內地供應，有業界人士指，由於去年內地出現非洲豬瘟，限制供港活豬數目，在供應沒有大幅增加的情況下，本港豬肉價格難見大幅下調，同時期望港府與內地放寬供港豬隻檢疫要求，以及屠房「日日清」規定，否則內地豬價下跌，本港亦未能受惠。

鮮肉大聯盟理事凌偉業表示，本港豬肉價格受內地供港活豬數量影響，雖然現時內地的豬肉價格或有調低，但供港的豬隻數目時多時少，很不穩定，故本港難以跟隨內地及時調整價格。

他表示，由於內地供港的豬隻數目不穩定，有時候可能多了10%，即約200隻豬，但由於屠房仍要遵守「日日清」規定，即所有活豬需在24小時內屠宰，因此當供港豬隻數目多時，豬肉或要以較低價格出售；但當供港豬隻數目少時，價格便有可能上升。

他又指，一旦本港豬肉價格比內地便宜，會造成「倒掛」現象，即內地農場將活豬供港可能會「蝕錢」，從而其將活豬供港的意欲。

生豬肉食業職工會理事長陳展明表示，現時每天由內地供港的豬隻，從內地爆發非洲豬瘟爆發前的平均約4000隻，下跌至約2000隻，故若政府能放寬相關檢疫要求，以及屠房「日日清」規定，可增加屠房內豬隻的存放量，免卻令市民捱貴豬肉。