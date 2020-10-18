逾80%雙職婦女因家務感疲累　男士同意分擔但避之則吉

本港不少在職婦女放工後要照顧家庭，男士會協助分擔家務。有團體調查發現，75%受訪雙職女性在家中負責煮食，逾80%因家庭工作壓力而感到疲累。團體指，兩性共同分擔家務，不少男性僅口頭上說好，身體卻避之則吉，分工不平等令女性壓力加重，期望社會反思性別家型，政府推動家庭友善安排。

香港基督教女青年會去年7至10月，以問卷訪問813名平均每周工作多於18小時的市民，包括462名雙職婦女及351名有雙職婦女伴侶的男士。發現有67%受訪男性稱伴侶負責「煮食」；約半願意加入家長社交群組，但逾70%承認最終由雙職太太負責「入Group」。

至於雙職婦女情況，有62%受訪女性希望能與伴侶各半分工煮食，但最終75%受訪者仍須負責煮食，與期望有落差。逾80%受訪者表示，因家庭工作壓力感到個人空間減少及疲累等；52.6%指每日睡眠時間只有5至6小時。

育有2名兒子的Katy擔任零售業兼職，批評丈夫懶惰及「大男人」，即使連續放10多日假日，仍然「繞埋雙手」不做家務，她下班回家後須包攬幾乎所有家務。她說，「在丈夫的工作名單上，有些工作如煮飯，就不是男人該做的」，即使發脾氣責罵他，他只會默不作聲玩手機。

女青部門主管（女青運動）阮秀盈指出，調查反映大部分雙職家庭期望在家庭分工達到兩性平等，但實際上女性壓力明顯較大，相信是因女性往往被定性為賢妻良母，應打點好家中一切，男性則負責賺錢等「大事」。女青婦女事工部單位主任蘇嘉儀建議，社會應加強性別平等教育，反思性別定形的影響，政府亦應在工作及幼兒照顧政策上，推動更多具彈性之家庭友善安排。