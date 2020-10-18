IVE畢業生研泥土DNA檢測　快速鑑定真菌種類及早救樹

IVE畢業生研發泥土DNA檢測，有助辨別樹木真菌！若樹木感染真菌，更容易腐朽和變得脆弱，難以抵擋強風，造成塌樹意外。5名香港專業教育學院(IVE)生物科技高級文憑畢業生，改良現時快速鑑定樹木真菌品種的DNA檢測方法，以及早預防，診斷和治療受感染的樹木。

現時樹藝師主要以目測方法辨識樹木，或將菇菌及其孢子交由實驗室檢測。然而，依靠肉眼辨別的傳統方法，除不夠準確，亦要待真菌長成菇時才能辨識問題，錯過治療最佳時機。

研究團隊成員之一鄒俊傑稱研究目的，源於部分高危真菌在長成菇菌前，已對樹木結構造成一定破壞因此，為及早得知樹木受哪種真菌感染，遂研究以泥土檢驗方法取得真菌的脫氧核糖核酸解。他續指，團隊從泥土樣本取得真菌DNA後，再利用分子生物技術複製並檢測泥土中真菌DNA的序列，然後與基因資料庫中的真菌DNA序列作對比，從而分析存在於泥土中的真菌品種。

團隊另一名成員耀忠分享過程中最具挑戰的部分在於找出檢測過程中「納米金粒子』的合適份量和濃度等，並曾花近半年時間，利用不同泥土樣本完成超過500次測試，才能確保測試的準確性。

團隊研發的檢測方法，除可準確檢驗普遍存在於泥土裡的真菌外亦能驗出一些可能引致樹木腐朽的真菌品種，包括Trametes cubensis(古巴栓孔菌)及Ganoderma gibbosum(有柄樹舌靈芝)等。負責帶領學生進行今次研究的IVE(柴灣)應用科學系高級講師盧廷詩表示，目前業界較少利用泥土來檢測樹木真菌，將繼續改良技術，提升其靈敏度，冀望技術日後可應用於樹藝及檢測業界。