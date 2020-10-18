醫委會3席直選年底改選　馬仲儀硬撼競逐連任韋玉珍

覃天笙（ 右一），鄭志文（中）及馬仲儀（左一）3人聯手參選。( 互聯網圖片)

醫務委員會今年底會就6個席位舉行換屆選舉，當中3席由全體醫生一人一票直選選出，其餘3席來自醫學會會董票。消息指，3席直選席位有5人競逐，包括被視為「黃營」的公共醫療醫生協會會長馬仲儀，以及曾經聯署支持警方，尋求連任的韋玉珍。

處理醫生發牌、投訴及輸入海外醫生的醫務委員會，有32名委員，其中8名醫生及8名業外人士由行政長官委任，另外16人則由醫生選舉選出，包括7人由醫學會會董選出、7人由醫生直選及2人由醫專選舉產生。

其中有6席即將改選，包括醫委會現有3個直選醫生席位，分別是醫生鄭志文、韋玉珍及林哲玄，他們任期即將屆滿。其中醫學會副會長鄭志文會競逐連任，並與醫學會會董覃天笙及馬仲儀3人聯手參選。對手則是同樣競逐連任的資深麻醉科專科醫生韋玉珍，以及執照醫生醫學會主席、外籍眼科專科醫生馬思特。全體醫生陸續會收到選票，須於12月初前寄回。

除了直選，其餘3席由醫學會提名，消息指有5人競逐該3席，包括眼科專科醫生龐朝輝，曾參與醫護撐警的老人科專科醫生佘達明及心臟科專科醫生何鴻光，3人均爭取連任。

另外，公共醫療醫生協會前會長麥肇敬及曾任醫學會副會長的兒科專科醫生陳以誠，亦會參選。該3席將於下月3日由醫學會會董會，以不記名方式選出3人加入醫委會。其中陳以誠、麥肇敬及何鴻光3人被視為「黃營」。