登山客爬飛鵝山意外撞傷頭　直升機出動救援

黃大仙飛鵝山再有攀爬意外發生。今日(18日)早上10時許，一名男子於飛鵝山「自殺崖」進行攀爬活動作時，頭部意外撼落山坡岩石上，頓時頭破血流，有其他行山人士見狀，遂報警求助。警方及消防接報展開救援，由於該處地勢險要，位置狹窄，政府飛行服務隊應召到場協助，傷者其後清醒吊送至灣仔停機坪，再由救護車送抵律敦治醫院。

翻查資料，今年4月26日亦有一名行山婦失足魂斷「自殺崖」。當日早上9時許，約10名男女相偕從牛池灣出發到飛鵝山行山，期間步至「自殺崖」時，其中一名姓劉(52歲)婦人懷疑失足，高聲驚呼並飛墮至約20米崖底重創受傷，最終現場死亡。

「自殺崖」位於飛鵝山西南方山脊頂，是一塊巨大陡峭的岩壁，屬飛鵝山最險要之處。該處有一條攀岩線，有險路可通其頂，崖底則有鵝肚棧道，崖邊亦有一條叫作鵝肚石河的坑峽。有攀山專家指出，攀登「自殺崖」上飛鵝山的斜坡，大約50至60度，攀爬者需要較好體能，加上道路較危險，並不適合新手攀爬。據悉，「自殺崖」名稱的由來，是殖民地時代英國人攀爬該氣勢磅礴的石崖時起了英文名「Suicide Wall」，後來譯作中文，便一直被稱為「自殺崖」。