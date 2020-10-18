市民趕社區檢測尾班車　呻開放地點少須跨區採樣

新冠肺炎疫情復熾，10月以來更出現不少源頭不明個案，政府延長油麻地臨時檢測中心延今日(18日)停止。東網記者今日下午到設立檢測中心的梁顯利油麻地社區中心視察，發現門外有百多人排隊等候檢測，整體輪候時間短暫和流暢，惟有到場人士抱怨全港提供服務的中心數量不足，他們要跨區檢測十分麻煩，亦有市民建議中心延長開放時間，讓更多有需要人士進行檢測。

油麻地檢測中心今日開放時間為上午8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上8時，提供免費採樣檢測服務。已完成檢測的王先生居於深水埗，他指檢測過程尚算快捷和方便，認為政府開放社區中心進行檢測，可紓緩疫情擴散，是次計劃旨在找出社區潛在患者，雖能令市民稍為安心，惟同時亦代表政府現階段在抗疫方面做得仍未足夠。

不少市民跨區前來檢測，帶同家人等候檢測的羅先生指，自己由屯門特別跨區前來，建議政府可在其他區開設檢測中心，方便市民。而居於港島區的張小姐同樣認為政府不但需要加開檢測中心，亦需要延長檢測中心開放時間。