反駁王百羽12港人「拐帶論」　盧偉國：是棄保潛逃

深圳特區建立40周年，國家領導人上周發表講話，提出要促進內地和香港澳門融合發展，並要吸引更多港澳青少年到內地就業和生活。不過身兼資訊科技界選委的元朗區議會議員王百羽今日（18日）在一個論壇上就指，香港年輕人因為12港人「被拐帶」至內地，而對內地失去信心，寧願離開香港出走外國亦不願到內地發展。同場的工程界議員盧偉國隨即反駁，批評王的說法與事實不符，斥不應以政治角度，矮化及醜化大灣區發展。

王百羽在論壇上指出，香港年輕人因為12港人等政治事件，令他們對內地失去信心，而不想回到內地就業或創業。他又說，在《港區國安法》實施後港人言論自由被剝削，更多年輕人寧願離開香港，走入台灣、美國、歐洲發展，反映現時年輕人對中國失去信心。他亦關注內地資訊自由問題，指出深圳在內地的「網絡長城」中，而港人卻一直享受網絡自由，反問已習慣享有自由的港人又怎會甘願被限制自由。他又質疑，港人如在內地無人脈，根本難以在內地成功發展。

對於王百羽提出的「被拐帶」論，盧偉國隨即反駁有關說法與事實不符，指該12港人是「棄保潛逃」。盧偉國又特別舉例提到，有些內地創科企業如全球掌有領導地位的無人機技術及互聯網銀行微眾銀行均由港人開設。他認為現時已有融合所得的實際例子，強調不能單以政治角度，矮化及醜化大灣區發展，斥是不公道說法。他又指出在一國兩制下，香港有特殊地位與優勢，在經濟、文化及專業方面都與國際接軌，故在香港與內地融合發展大前提下，香港要利用自身優勢與內地城市及澳門，一起做到互惠共贏。

另外，前海深港青年夢工場項目創辦人黃俊瑯就認為，有關融合是指經濟融合發展，不會削弱香港自身價值，又指香港強項是在於國際化的金融體系中，有好強融資能力、上市及集資亦較多。他指創業者願意到內地發展全因看中大灣區市場發展優勢，但認為大灣區仍只是一個概念，不少香港年輕人在大灣區沒有長期活動或工作，故不會長期逗留在該處，而現時年輕人主要只透過考察及交流認識大灣區，若未來想吸引更多香港青年到大灣區「仍要加把勁」。他亦提出，港人到內地創業或發展，在申請牌照過程往往遇到重重困難，認為亦要先解決有關障礙，才可吸引港人回大灣區發展。