小學生免費流感疫苗注射周四展開　長者下月2日起可接種

冬季流感季節將至，加上新冠肺炎疫情下，公立醫院住院需求壓力將大增，為免病床不勝負荷，政府呼籲市民盡早接種疫苗，藉此提高流感免疫力，惟本港市面一針難求。衞生署衞生防護中心今日(18日)表示，將確保計劃下季節性流感疫苗的供應穩定，當局將安排公私營合作外展隊或衞生署外展隊，到參與學校為學童免費接種疫苗，450間小學的外展服務則將於本周四(22日)展開。

醫院管理局表示，將配合政府計劃，分階段進行季節性流感疫苗及肺炎球菌疫苗接種，首階段會為合資格的公立醫院及門診病人接種流感疫苗；其後，居於社區的65歲或以上長者亦可由11月2日起，到醫管局普通科門診診所及衞生署指定長者健康中心接種流感疫苗。至於「政府防疫注射計劃」和「疫苗資助計劃」亦繼續為合資格人士提供免費或資助肺炎球菌疫苗接種。此外，「疫苗資助計劃」下，23價疫苗的資助金額已提高至每劑300港元，13價疫苗的資助金額已提高至每劑760港元。

由有關政府部門轉介的家禽或養豬從業員，及從事屠宰家禽或豬隻行業人士，亦可由11月9日起，到特定的22間普通科門診診所接種流感疫苗。至於肺炎球菌疫苗的接種安排，醫管局亦會配合政府防疫注射計劃，為合資格的公立醫院及門診病人接種。

衞生署指，已為2020/2021年度的疫苗接種計劃，共訂購了87.8萬劑滅活流感疫苗，當中包括「政府防疫注射計劃」下62.8萬劑，及「季節性流感疫苗學校外展(免費)—小學」下25萬劑，將分階段為合資格的高危群組人士提供免費疫苗接種。衞生署稱，留意到全球流感疫苗供應緊張，而相關疫苗供應商已承諾會確保政府訂購的疫苗供應保持穩定，署方會密切監察流感疫苗的接種情況及存量，以作出評估及與疫苗供應商保持緊密聯繫。