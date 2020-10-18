網民熱話：2女擔櫈仔月台候車　網民圖公審反被嘲「心胸狹窄」

有人看不眼2名女子在月台坐櫈仔候車，在網上公審卻遭人反嘲。

香港一向被稱為「投訴之都」，最近就有一則貼文令人對這名字深感認同。事緣有人目擊港鐵月台上，2名女子坐在自攜的木櫈等候列車，於是拍照上載網上，以圖公審，不過結果卻未如貼主所料，網民看過照片後，紛紛嘲笑貼主小題大做。

網民Danh Pham日前在Facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」發布了一張相片，相片中2名女子在港鐵月台坐在兩張木櫈上。木櫈屬中式設計，體積不大，相信是想自行搬運回家，月台四周亦沒有太多乘客等車，未構成阻礙。不過貼主似乎覺得非常礙眼，「從來未見過咁樣，香港點解會變成咁！」

結果貼文引來過千留言，不少人都覺得「擔櫈坐」又沒有阻礙別人，問題不大，「咁啱買櫈，拎返屋企嘅時候坐吓啫」。網民反指貼主才是問題所在，「依家香港人，係又批鬥，唔係又批鬥人」，「心胸如此狹窄，好難生活」。當中不乏嘲諷貼主的留言，「咁大反應，唔知以為搬咗張梳化嚟坐。」

網民有話說：

Csl Candy：唔好雞蛋挑骨頭，乜嘢事都將佢放大

Chiu Leung：咁小事都睇唔開，樓主，你放下吧...

Ching Hiu Cheung：香港人，Relax啲啦

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