莊太量批評港官怕事不作為　倡帶頭發展債市及綠色金融產品

莊太量指在資金自由進出和吸引國際金融人才上，香港仍具優勢。

中央早前公布有關深圳實施綜合改革試點的方案，國家發改委周日(18日)發布首批40條授權事項。有外媒分析指出，中國宣布採取措施賦予深圳更多自主權，是試圖在與美國的緊張關係中，提升該地區作為科技和金融中心的形象。

香港中文大學經濟學系副教授兼劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，目前而言，深圳的資本帳仍未完全流通，相信深圳若要走國際化的道路，在資金流通方面可再提升。不過，在資金自由進出和吸引國際金融人才上，香港仍具優勢。

他批評，香港人口老化、官員怕事而不作為、施政效率低等，成為香港發展阻礙，直言香港「要向前行」。雖然香港金融市場十分成熟，但仍可以拓展許多金融產品，如債市及綠色金融產品，政府亦應「帶頭」。

對於來自深圳的競爭日益加大，他建議香港未來必須深化債市發展及金融產品多元化！過往債市主要依靠海外企業發債，莊氏解釋，特區政府除了福利性較強的通脹掛鈎債券(iBond)外，過往因財政穩健，毋須舉債維持公共財政支出，加上本地企業以中小型為主，資金需求可以透過銀行貸款解決，故欠缺發債誘因。不過，發展債市可以進一步拓展金融市場的闊度和深度，投資產品更多元化，有助吸引海外資金來港。

他提到，香港早已取消遺產稅，若金融市場產品更多元化，加上健全法制，可讓投資者安心投資，作為財富管理中心的地位亦可以進一步提升。