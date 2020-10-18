青衣華逸酒店明起作等候檢測結果中心　藍澄灣居民不滿零距離

現時從機場抵港的入境者，須前往亞洲國際博覽館收集深喉唾液樣本後，若未能在同日取得檢測結果便會獲安排入住「等候檢測結果中心」一晚。衞生署公布，由明日(19日)起會租用青衣華逸酒店作為等候檢測結果中心。惟酒店位處屋苑內，通道及設施與藍澄灣居民共用，引起屋苑住户不滿，自發在住宅窗戶上貼標語，反對酒店成為檢測中心。當區區議員指，初步估計有超個100户參與貼標語行動，認為衞生署今次決定是罔顧社區健康。

衞生署指，會因應設施的容量及當日下午抵港航班的人數靈活處理入住等候檢測結果中心人數，有需要時即使在下午抵港的人士亦會獲安排在臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本後留在該處等候檢測結果。至於早前用作等候檢測結果的荃灣帝盛酒店，衞生署會停止租用。

對於青衣華逸酒店被租用為等候檢測結果中心，酒店附近的藍澄灣有大批住戶連日作出抗議行動，包括到政府總部請願，以及今日自發在住宅窗戶上貼標語，反對酒店成為檢測中心。

葵青區議員郭子健形容，今次事件事出突然，直至本月16日晚上，食物及衞生局透過葵青區民政處發出資料文件，證實華逸酒店將逐步接手成「等候檢測結果中心」。他估計，現時有約100户住宅在窗戶上貼標語。

青衣華逸酒店是繼九龍城富豪東方酒店，及葵涌健全街的荃灣帝盛酒店約滿後，第三間被列作等候檢測結果中心。