歷史博物館「香港故事」展廳明起關閉　市民趕及今日前來參觀

康樂及文化事務署早前宣布，香港歷史博物館「香港故事」常設展廳將在明日(19日)起暫時關閉2年，以進行大規模的更新工程。不少市民今日(18日)趁關館前最後一日特意前來，館內人頭湧湧，有市民擔心部分歷史會在翻新後有所刪改，亦有家長借展品教導子女香港歷史。

東網記者今午到歷史博物館視察，發現館外大排長龍，不少市民慕名而來，與親友及小孩到場緬懷昔日香港。由於前來的市民眾多，現場職員採取分流措施，每次只准約20人進場，以免出現人群擁擠，減低播疫風險。其中香港殖民期及九七後的展品尤其多人，不少市民拍照留念，亦有家長為子女講解香港六、七十年代的面貌。

市民梁先生表示，得悉博物館將在明日關閉「香港故事」常設展廳，故在翻新前來觀賞展廳內的展品，以留紀念。他擔心部分涉及政治的敏感事件，如「六四事件」及「六七暴動」等歷史會在更新工程後作出刪改，盼有關部門能忠於歷史博物館的初衷，在沒有政治考量的情況下重現歷史，他又建議可加插近年的社會運動，令香港歷史再添一頁回憶。

市民孫先生指，博物館內的展品已擺放十多年，認為有需要進行翻新，以緊貼時代的變遷，惟他擔心館內的設施或歷史的側重點，會在更新後有所改變。另一市民楊先生則帶同子女到場，指館內涵蓋香港不同時期的歷史，亦有許多值得觀看的展品，如昔日公屋及電車的容貌，冀望可透過展覽向小孩教育香港歷史，並稱「小朋友有必要知道」。