傳國泰最快本周起派大信封　工會憂流失人才促集團開源

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，及旗下國泰港龍航空早前拒絕申領第二期保就業計劃，外界盛傳國泰最快本周開始派大信封，令公司上下人心惶惶。有工會認為，國泰至今尚未交代有關詳情，促請該公司盡快與各工會會晤，並應想方設法開源，避免裁員導致本地人才流失。

香港民用航空事業職工總會主席李永富指出，自疫情爆發起，員工已經「捱咗大半年」，不少已花光積蓄，在迫於無奈下轉行，或轉投其他航空公司。他又指，近日港府與其他城市商討建立「旅遊氣泡」，加上航空業將迎來聖誕節及農曆新年等傳統旺季，擔心國泰裁員會導致本港流失大批人才，未來或更難安排及控制人手。

對於國泰早前揚言架構重組是無可避免，他認為，裁員絕非唯一選項，認為國泰除節流外，亦要想方法開源，例如加開本地飛行遊(Flycation)航班等。他又提到，部分家庭夫婦2人同是集團員工，認為國泰若必須裁員，亦應照顧他們生計，並向被裁員工發放較優厚的遣散費，助其度過眼前難關。