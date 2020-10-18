聖公會大主教鄺保羅明年退休　陳謳明將接任

香港聖公會大主教鄺保羅將於明年1月退休，其職位則由3名候選人競逐，包括西九龍教區主教陳謳明、東九龍教區主教郭志丕，以及香港島教區繼承主教謝子和。聖公會今午（18日）召開第8屆總議會大主教選舉團特別會議，最後由陳謳明當選香港聖公會下任大主教。

香港聖公會表示，陳謳明獲選舉團3院各超過半數贊成票，成功當選下任大主教。按照香港聖公會《教省規例》規定，大主教候選人必須在選舉團內之主教院、聖品院與平信徒院分別得票最多，並獲選舉團3院各超過半數贊成票的候選人，即當選為大主教。

《教省憲章》亦規定，大主教「任職並履行與大主教席位有關的職務及責任，直至他年屆70歲（退休年齡）該年之年終」；另外，「退休之大主教應⼀直留任大主教之職，直至候任大主教圓滿就職為止。」因此鄺保羅將於今年底屆齡退休。

現年58歲的陳謳明，1987年獲英國紐卡素大學哲學學士（教育）學位、1991年獲英國梳士巴利威斯神學院神學證書、2004年獲倫敦大學凱弗學院文學碩士（牧養神學）。

陳在1992年9月29日受按立為牧師，2006年11月獲派立為法政牧師。直至2011年6月26日陳當選西九龍教區第2教區主教；2012年3月26日陞座就任西九龍教區主教。陳現況為已婚，並育有1子。