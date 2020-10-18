防黑暴破壞圍封逾一年　灣仔警總拆走水馬陣

本港自去年爆發反修例示威，多個部門及機構為防黑暴衝擊破壞，紛在門外架設水馬，令香港陷入「水馬圍城」的局面，至今年已逾1年零3個月，隨着激烈的示威活動暫趨緩和，東網記者今晚(18日)在灣仔警察總部門外所見，重重的水馬陣已全部拆走，清潔工人忙於清理現場，只見地下遺下深黑色的痕迹。消息指，警方將陸續拆走全港警署外的水馬。不過，中聯辦、政總、特首辦、立法會目前仍被水馬圍封。

本港多個部門及機構自去年黑暴橫行時，由7月開始架設2米高的大型水馬，當中包括政府部門及中央駐港機構，以金鐘政府總部與立法會外圍的水馬數量最多，約有200個；而位於灣仔的警察總部，外圍約有80個水馬，至於大埔警署亦不遑多讓，在門外放置約50個水馬。

在修例風波中成為眾矢之的的律政司司長鄭若驊，其辦公室所在的中環律政中心亦被約20個水馬包圍。部分道路遭封閉，阻礙行人出入，當時便有學者批評，相關部門架設水馬陣如驚弓鳥，令人質疑失去抗暴信心，是權治失威的表現。

隨着激烈的示威活動暫趨緩和，警隊率先拆走門外的水馬，東網記者今晚在警總門外所見，由藍白色水馬組成的水馬陣已不復見。據悉，警隊是由今日(18日)開始拆除警總外的水馬，但由於該處擺放水馬已逾1年零3個月，地上留下深黑色的痕迹，相信要一段時間才能回復舊貌。至於全港各區警署，則會在評估後自行拆除，估計本月底完成。