流動車宣傳少中環酒吧區乏人問「樽」　市民諷難阻疫情擴散

新冠肺炎疫情持續，其中酒吧群組更出現多宗確診個案，為此，食環署委託外判商Prenetics一連三晚以流動車形式到酒吧區派發樣本瓶。繼前日(16日)及昨日(17日)往堅尼地城及太子酒吧區，最後一晚(18日)到中環蘇豪酒吧區，東網記者於晚上到場視察，惟前往領取人數不多，甚至有市民不知道有流動檢測車，又批評領取後需到鰂魚涌交還不便，慨嘆計劃持續時間短，政府對此宣傳亦不足。

晚上約7時，流動車於中環蘇豪區，向酒吧職員和市民派發免費樣本瓶作病毒檢測，惟領取樣本瓶的市民寥寥可數，大部分更是外國遊客。有份「攞樽」的劉小姐稱，自己住在附近，剛好路過才得知有免費檢測計劃，認為政府宣傳方面存在不足，而且計劃持續時間短，受眾有限。她亦批評交還樣本需到鰂魚涌十分不便，質疑計劃的成效，認為需要全民強制檢測才能夠找出病毒源頭。

市民陳小姐則指，事前不知道有免費檢測，認為計劃宣傳不足，又批評政府在抗疫措施上針對性不足，未能減慢疫情擴散。她又透露自己未有進行檢測的原因是即使樣本呈陰性，日後仍有「中招」風險，強調除非感到不適，才會考慮進行檢測。