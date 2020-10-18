政Whats噏：踢走許智峯關鍵一票　梁君彥疑十五十六拒表態

現時至少5名非建制派立法會議員面臨動議纏身，其中民主黨許智峯「搶手機案」早前被判罪成，隨着立法會復會，許智峯將首當其衝，面對因譴責動議而失去議席嘅危機。由於建制派與非建制派議席差距已達41對21席，若果許智峯喺表決時避席，立法會主席梁君彥投票與否將成關鍵，影響建制派能否有足夠票數踢走對方。不過，尋日梁君彥就淨係話會參考過去主席嘅做法，預計有關動議11月初先會喺大會處理，到時佢先再決定點做喎。

許智峯兩年前喺立法會大樓內，搶走保安局一名女行政主任手機嘅案件，去年被東區法院裁定罪名成立。及後立法會成立調查委員會，完成調查後裁定佢行為不檢，足以構成譴責嘅理據，但礙於會期接近完結，趕唔切交付大會審議。隨着立法會延任嘅會期展開，相信許智峯好快就要面對有關嘅譴責動議。至於動議能否如建制派所願獲通過，關鍵在於梁君彥手上嘅一票。

根據《基本法》規定，對行為不檢嘅議員提出譴責動議，需要獲得在席議員三分之二嘅支持先至可以通過；而《議事規則》亦規定，與表決議題有直接金錢利益關係嘅議員需要喺表決時退席。而譴責議案牽涉到議席能否保留，以及繼續獲取薪酬嘅問題，所以同樣要避席。

假設許智峯喺表決動議時避席，在席議員剩61位，即需要連同梁君彥在內、共41名全體建制派議員投票支持，先剛好夠票踢走許智峯。按照慣例，立法會主席為保持中立多數都唔會投票，但有關做法就無明文規定，所以梁君彥投票與否足以左右結果。不過，梁被問到有關投票取向時，就只係話會參考歷任主席嘅做法，到有關動議提交上大會審議時先會決定；又指現時會先處理議程上嘅政府法案，預計約3星期後先可處理許嘅譴責動議。

調查委員會主席麥美娟就話，許智峯搶手機都調查咗成年，建制亦一定會追究，至於幾時投票譴責許智峯就要視乎梁君彥點樣排議程，估計都要先處理完政府法案。

除咗許智峯外，另外仲有4名非建制派議員，包括鄭松泰、林卓廷、毛孟靜及郭榮鏗嘅譴責議案仍要等待成立調查委員會作進一步調查，相信除非建制派全力追擊、加快行動進度，否則都仲需要啲時間去算呢筆帳。