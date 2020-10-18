德田街市洗手間突轉商戶專用　議員批領展無情漠視市民需要

位於藍田的德田街市原本向公眾開放的洗手間於上月開始轉為商戶專用。

領展資產管理有限公司旗下位於藍田的德田街市，被指原向公眾開放的洗手間在未有任何諮詢及通知下，突然轉為商戶專用。有關安排引起街坊不便，有議員狠批領展無情，未有體會該區市民所需，並稱明日(19日)將會約見領展代表商討有關事宜。

議員柯創盛表示，有街坊反映德田街市洗手間突轉爲商戶專用，令市民深感困擾，因當區居民大多為長者及婦孺，此舉不但令街坊要額外步行約10分鐘去另一洗手間，更令行動不便的人士極為不便，居民要向商戶借鑰匙方可使用洗手間。他稱已向領展表達不滿，並促請其立即恢復向公眾開放洗手間。

領展回覆表示，有關洗手間經常因不當使用導致設施損壞，例如在廁所去水渠發現有衣架、飲料罐及塑膠袋等雜物，導致淤塞情況，需多次停用以進行維修，故商場上月開始試行設施調整，旨在透過分流設施使用者，改善有關情況。

領展指有關設施調整後，商場1樓至3樓各層均有男、女洗手間及傷健洗手間，開放予訪客使用，如顧客有需要使用位於地下街市的洗手間，可到就近的商場顧客服務台提出要求，職員將提供協助。商場辦事處會定期檢視場內設施需求，以期為使用者提供適切的服務。