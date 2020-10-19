市面搶打流感針　醫生形容前所未見　診所半小時內斷貨

本港面對冬季流感及新冠肺炎夾擊，市面驚現搶打流感針潮！大型連鎖醫療集團近日出現缺針情況，有診所不設預約要求市民排隊取籌打針，半小時內流感針限額「清空」，由於流感疫苗存貨有限，明言要打請及早。人人撲針打，診所疫苗供應不足，有市民從北角步行到銅鑼灣，查詢所經過各間診所，最後也打針不成功。有家庭醫生表示，行醫40多年從未見過需要排隊打流感疫苗，「邊有人會搶流感疫苗啫！」形容情況前所未見；更有業內人士透露有醫生坐地起價，加價兩三倍至近千元一針。

雙疫夾擊下，流感針亦成為「搶手貨」，市面一針難求。盈健、康健、卓健、聯合醫務等大型連鎖私營醫療集團均有診所缺貨，部分診所須限量供應疫苗。聯合醫務中心更有職員表示，全線中心已無貨提供，料今年內也未必能補貨。

青衣卓健醫療中心有職員透露，市民反應熱烈，流感針須以先到先得形式取籌，每日限額30劑，星期六或日則每天15劑，每劑收費300元，不設預訂。該診所上周六(17日)提供15個流感針限額，惟營業不足半小時，已短時間額滿。

不止大型醫療集團，連零散的私家診所亦出現疫情短缺，市民要打流感針恍如大海撈針，不知到何處注射。有私家醫生透露，現時行內流感疫苗一針售價中位數為300元，曾聽聞過有醫生坐地起價，加價至450元至1000元等。藥廠往年供應疫苗可供本港兩成人口接種，按此推算，即有約150萬劑疫苗。惟今年受新冠肺炎影響下，港人接種流感疫苗意慾急增，他指自己今年預訂約1700劑疫苗，與去年相若，首批500劑在7天內已清空。

家庭醫生關嘉美表示，5月訂購時未有料到流感疫苗需求大，結果在到貨一個多月後已「無晒針」，而同樣供應量在往年，足以應付9月至明年1月的需求。她形容，從醫40多年來從未見過本港出現流感疫苗短缺，情況前所未見。她留意到今年多了年輕人接種流感疫苗，相信是因受疫情影響，市民為了加強保障。

東網向相關藥廠查詢香港市場的流感疫苗供應，賽諾菲巴斯德藥廠回覆指，公司根據私家醫生所預訂的數字，以及公營醫療系統對疫苗的需求，決定每年供應多少流感疫苗來香港，新一季流感疫苗供應量與往年相若，有關流程及時間亦與往年無異。葛蘭素史克藥廠回覆指，新冠肺炎仍在全球蔓延，預期各地對流感疫苗的需求或會增加，藥廠留意到近日市場的需求有所上升，正與衞生署保持緊密聯繫，密切關注本地情況以協調供應。