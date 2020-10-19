罷工醫護回覆醫管局範本　否認罷工是缺勤

新冠肺炎爆發初期，醫管局員工陣線於今年2月3日至7日發起罷工，要求政府「全面封關」。有參與罷工醫護於本月9日收到醫管局人力資源部電郵，要求解釋沒有上班的原因，或作出澄清，須於本月23日或以前回覆。醫管局員工陣線於周日（18日）晚公布，向會員發出一致回覆醫管局的範本，重申該罷工是已按香港法例正式登記的職工會所發起的合法工業行動，受法律保障，並非醫管局所指的「缺勤」。

醫管局員工陣線提供回覆範本列明，回覆者是以工會會員身份參與罷工，在參與之前，已以電郵/電話/信件通知上司將會參與該次罷工，罷工期間每日均根據工會指示向工會簽到，有關紀錄已由工會向醫管局提供；同時在2月7日工會宣布工業行動完結後，隨即於下一個工作天重返工作崗位。

範本亦列明，回覆者不同意醫管局在電郵或信件中指稱其參與該罷工而「缺勤」，因該罷工為已按香港法例第332章《職工會條例》第5條正式登記的職工會所發起的合法工業行動，受法律保障；而根據《基本法》第27條，香港居民享結社、組織和參加工會，以及罷工的權利和自由。

範本又指，根據香港法例第57章《僱傭條例》第9(2)條，醫管局無權以僱員參加罷工而即時解僱有關僱員；又指受法律保障的合法罷工並不構成「無合理原因缺勤」。