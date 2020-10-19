何志平專欄：人算不如天算

去年的最後一天，中國宣布在武漢發現了一系列肺炎病例。

二○二○年一月二十日美國報道了首個病例。

一月二十四日，那天確診兩例新型病毒個案。特朗普發布了他關於冠狀病毒的第一條推文：「中國一直在努力遏制冠狀病毒。美國非常感謝他們的努力和透明性，一切都會順利圓滿的解決。特別是，我要謹代表美國人民感謝習主席！」

一月三十日，世界衞生組織宣布冠狀病毒為突發公共衞生事件。特朗普在密歇根州的演講中說：「我認為我們把情況控制得非常好。目前我們幾乎沒有問題，這五個病人都成功的康復了。我們正在與中國和其他國家緊密合作，這將為我們帶來一個很好的結局……我可以向您保證。」

一月三十一日正式宣布疫情爆發為公共衞生緊急事故。隨着對從中國抵達美國的航班進行了限制。但美國政府對這一大流行疫情的反應是緩慢的，尤其是對於醫療保健系統的準備及警覺性，對其他旅行出入及人流的安排和限制，以至測試病毒的流程和支援等都顯得有點大安主義。同時，總統特朗普一臉不在乎的老是在淡化病毒造成的威脅，稱聲比起每年冬天出現的流行性感冒，這次的病毒不會太厲害，並聲稱疫情很容易便會得到了控制。特朗普更公開的預測美國的染病數字很快將接近「零」！

二月七日，美國十一人確診。特朗普發了推文：「剛與習近平主席進行了長時間而非常愉快的通話。他很堅強，敏銳且專注於領導對冠狀病毒的反擊。他感到他們的工作做得很盡力，甚至只用了幾天就把新醫院建造好，很不容易啊。他是會成功的，特別是當天氣開始變暖，希望那時病毒變弱，然後消失。中國正在體現全面的紀律，在習近平主席堅決領導下，一定會取得成功勝利的。我們正在與中國緊密合作，以及提供協助！」

二月九日特朗普在新聞發布會第一次公開談及這疫情：「在我們國家，流感每年造成二萬五千人至六萬九千人死」。這表明與當時的十五例新型病毒的病例相形見絀！

到了二月二十九日，美國有七十四人確診，第一個病人因新冠病毒逝世。這天晚上，特朗普召開新聞發布會上宣布新冠病毒疫情控制專責小組的成立，由副總統彭斯領軍。特朗普感覺良好的說：「我們已採取最積極的措施來對抗冠狀病毒。這是最進取有效的手段。我們是世界上最熱門的旅遊目的地，而我們染病的病例比起其他地方都少得多……我們這小組的專業人員，真的棒得難以置信。他們做得很好，我們都做得很好，一切都在掌握控制之中。」

翌天早上，在紐約大都會看守所圖書館內見到教育主任「品尼」（假名），他找着我開口便問：「那新冠病毒疫情一月在中國爆發了之後，附近亞洲的鄰近國家只有零星的個案，沒有重大的疫情，給人的感覺好像這些疫情是特別為中國人而發生的一樣！也怪不得特朗普那麼感覺良好，警覺鬆懈，以為病的死的都是中國人而已！你以為是怎麼的一回事呢？」

旁邊的「艾凡」（假名），巴基斯坦裔生物工程師，馬上插口道：「前幾天不是報道了嗎？伊朗及意大利在二月中疫情已擴散得厲害到不得了，兩個國家都先後宣布進入緊急狀態。特朗普禁止中國來的旅客入境，但病毒卻從中東、歐洲輸入，而紐約又是歐洲來美的第一站和最頻繁的落腳站，我們身在紐約的真是凶多吉少！」

品尼主任打趣的回應：「特朗普可能以為這病毒是針對中國人而感染的疫症，便關了通往太平洋那扇門，那知道還有病毒，或變了種的，也感染白種人的，而通過他堅持打開那扇大西洋的門，直搗美國心臟！這是前門拒狼，後門引虎啊！」

艾凡也笑了：「也許這就是天網恢恢，人算不如天算。」