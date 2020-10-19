施政效率低　官員不作為　港難保金融中心地位

香港向以國際金融中心地位見稱，但最新的深圳綜合改革試點實施方案中，部分與金融科研有關，包括授權制訂境外資格執業制度，允許持國際認證的金融、稅務、建築、規劃等專業人才提供服務、推進創業板改革並試點註冊制落地，建立新三板掛牌公司轉板上市機制等。上述措施會搶走香港原有優勢，動搖國際金融中心地位，有學者批評港府施政效率低是發展最大的阻礙，建議應帶頭拓展金融產品，吸引更多資金來港作穩定投資。

在國家發改委公布的清單中亦提及推出深市股票股指期貨，豐富股票股指期貨產品體系；並開展創新企業境內發行股票或存託憑證試點，以完善創新企業境內發行上市制度，推動具有創新引領示範作用的企業發行股票或存託憑證並在深交所上市，強化創新企業訊息披露等。

香港中文大學經濟學系副教授莊太量認為，香港人口老化、官員怕事而不作為、施政效率低等，成為香港發展阻礙，直言香港需要「向前行」。雖然香港金融市場十分成熟，但仍可以拓展許多金融產品，如債市及綠色金融產品，政府亦應「帶頭」。面對深圳的競爭日益加大，莊認為香港未來須深化債市發展和金融產品多元化，有助吸引更多資金來港，以及令投資者安心投資，進一步提升財富管理中心的地位。