東方日報A1：深圳改革大展拳腳　香港墮落優勢盡削

深圳本地生產總值於二○一八年已超越香港，國家發改委昨日公布深圳綜合改革試點首批授權事項清單，涉及要素市場化配置、營商環境、科技創新、對外開放等六大類共四十條，將導致本港地位續降低。首批授權事項包括推進外籍高水準人才簽證便利化、支持深圳機場提升機場容量、研究讓郵輪入境外籍遊客一百四十四小時過境免簽等。業界及議員擔心本港四大支柱之一的旅遊業及郵輪業受深港競爭影響，形成新危機，本港金融中心及醫療中心地位更可能逐步下降。議員稱深圳國際機場擴建及放寬航權，將為本港航空業帶來壓力，多個內地城市碼頭靠近本港，預料競爭進入白熱化，相關政策長遠將影響來港的國際中轉客人數。

首批授權事項在對外開放方面，會研究實施經郵輪母港入境的外籍遊客一百四十四小時過境免簽、郵輪團體乘客十五天免簽，支持深圳客運碼頭設置旅客國際中轉區，改善出入境手續和延長口岸通關時間等。同時支持深圳機場進一步提升機場容量，設立民航業發展混合所有制改革基金，積極參與民航業改革發展。

在公共服務體制方面，允許在大灣區內地九市開業的指定醫療機構使用臨床急需、已在港澳上市的藥品，並探索建立與國際接軌的醫學人才培養、醫院評審認證標準體系等。

在科技創新體制方面，支持深圳為符合條件的外籍人員辦理R字簽證，同時改善科研機構技術轉移機制、金融支持科技創新機制等。另授權深圳在國家核定地方債額度內自主發行，允許深圳到境外發行離岸人民幣地方政府債券；亦會開展數字人民幣研發應用、支持大灣區建立大數據中心及數據交易市場等；深圳將設立新型知識產權法律保護制度，並擴闊深圳經濟特區立法空間，賦予深圳多個新科技行業有先行先試權等。

針對深圳旅遊業獲授權事項，旅遊界議員姚思榮稱，若深圳國際機場放寬航權，會挑戰香港作為中轉客主要站頭及地區航空樞紐的地位，對香港航空業造成壓力。香港國際機場升降量已飽和，惟機場三跑要在二○二四年才建成，深圳新增航線將為本港帶來區域性競爭。

至於郵輪業方面，姚稱本港郵輪碼頭已面臨重大挑戰，廣州、深圳等地的碼頭靠近本港，預料競爭將進入白熱化階段，呼籲港府設立區內停泊優惠等措施，本港亦需利用航空樞紐優勢，盡快在機場附近完善綜合旅遊區域，以強化現有資源。

香港旅遊業議會主席黃進達稱，對深圳旅遊發展的授權，長遠影響香港國際中轉客人數，香港自由出入境優勢現尚未被深圳取代，但深圳或在一段時間後趕上，雖然屆時未必能成功搶奪國際長線城市旅客，但或搶去本港的短途國際旅客。

另外，港澳研究會副會長劉兆佳認為，中央對香港的信心有所減少，反而顧慮更多，導致中國將深圳的位置放得更重，香港的位置放得低一點。港府和社會欠積極性，亦未意識到面對的危機，呼籲港府強化本港在法律和金融等優勢。