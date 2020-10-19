東方民調：部門懶執法　元朗驚揭貓狗地獄

早前深井多隻動物被人由高空拋下，律政司最終不起訴兩名疑兇。

虐待動物案件接踵而來，繼早前深井有卅隻動物被人掟落街，元朗又發生大批貓狗被困在環境惡劣村屋事件。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者憂虐待動物事件恐冰山一角，批評香港有關保護動物法例落後，無與時並進，導致執法困難。受訪者又炮轟律政司是罪魁禍首，調查不力「應告唔告」，屢放生涉及動物虐待案的疑兇，恐助長錯誤價值觀。

有動物義工發現元朗大棠路南坑排村一村屋內有大批貓狗被困在幽閉的空間內，環境惡劣，有狗隻患上皮膚病，腳傷見骨，有人曾多次向相關政府部門和機構投訴，奈何無法找到實質證據，只好向本報求助。記者一連兩日到涉事村屋了解，發現多隻貓狗在漆黑凌亂及傳出陣陣惡臭的窩居內行走，狀甚悽慘，揭發事件後即引起警方、漁護署及愛護動物協會到場，終將四十五隻貓狗拯救。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳App及街頭問卷形式，成功訪問三百零五名十八歲或以上市民，結果顯示，對於元朗又有大批貓狗被人困在環境惡劣村屋，四成一受訪者憂事件恐冰山一角；三成七認為改善動物權益情況令人關注；一成四擔心虐待動物層出不窮。

有村民曾向相關部門投訴不果，事件遭揭發後近日部門才介入，五成受訪者批評隻眼開隻眼閉令情況惡化；三成三斥後知後覺，跟進不力；一成四擔心令社會虐畜者有恃無恐。

去年至今年三月接獲七十三宗殘酷對待動物案，僅廿四人被定罪，六成二受訪者斥法例落後，執法困難；一成八不滿警察拉人，律政司放人；一成六斥欠阻嚇，縱容虐畜。

調查結果亦顯示，四成七受訪者批評香港現時保護動物的條例過時，無與時並進；三成三直指存漏洞，應盡快修訂；一成七認為需收緊定義及加重罰則。

對於掟卅隻動物落樓疑兇自首，律政司指證據不足撤控，五成四受訪者轟調查不力，「應告唔告」；三成一斥徇私枉法，助長歪風；一成批評失職，無彰顯公義。

律政司多次放生涉虐待動物疑兇，四成六受訪者認為會助長錯誤價值觀；三成八轟律政司成罪魁禍首；一成一批評當局不重視動物生命。

綜觀情況，大部分受訪者認為，香港現行法例無法有效防止虐待動物，律政司檢控不力，法例落後，造成「警察拉人，律政司放人」，又認為港府應盡快收緊相關法例及加重罰則，否則變相縱容虐待動物行為。