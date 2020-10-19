探射燈：發泡膠箱圍城　食署扮盲懶清

疫情期間街市生意貨如輪轉，多區湧現發泡膠箱堆積如山，早前荔枝角天橋底發泡膠箱起火引起關注。觀塘發泡膠箱阻塞馬路，恐阻礙駕駛人士視線；荃灣每晚發泡膠箱層層疊，但旁邊卻有人吸煙，又亂棄垃圾；紅磡街市一帶隨處可見發泡膠箱，疊起比人高。立法會議員直斥食環署未有下定決心根治問題，執法不嚴，猶如無王管。

紅磡區飽受「發泡膠箱山」滋擾多年，紅磡街市一帶更恍如三步一小堆、五步一座山。一般菜檔營運時，在門外擺放發泡膠箱開售，客人挑選蔬菜時隨手將爛菜棄掉地上，加上保存蔬菜的冰塊，致街市地上長期充斥蔬菜殘渣及積水。當發泡膠箱內的菜賣完，菜檔就將發泡膠箱堆積店外，至晚上由拾荒者集中回收，擺放路邊待貨車收集。

東網記者日前與九龍城區區議員任國棟巡視，發現街市外有發泡膠箱形成圍牆，蔓延十多米，又有後巷堆積起發泡膠箱比一般成年人高，但巷內卻有多個煙蒂亂棄。任表示，鄰近地區曾發生發泡膠箱起火意外，加上近日風高物燥，擔心有火災隱患。「政府幾個部門喺度推嚟推去，搞到好難執法。」任直斥部門間協調不足，令問題多年未解決。

觀塘瑞和街街市亦是黑點之一，部分菜檔直接將發泡膠箱及膠籃，擺放馬路擺賣，加上大量垃圾及發泡膠箱棄置，部分疊起一米多高，原來的雙線行車變成單線，司機的視線亦恐受阻。日前下午記者目擊有食環署職員巡視街市，惟對馬路上及行人路上的發泡膠箱卻視若無睹。

荃灣川龍街的露天街市在入夜後亦充斥發泡膠箱，檔販在休市後將發泡膠箱放置路邊，並由拾荒者執拾運往不同地方，不少發泡膠箱運至二陂坊、三陂坊等，但旁邊經常有人聚集吸煙，加上發泡膠箱擺放位置接近民居，發生火警時，後果不堪設想。

議員陳恒鑌指，街市現時未有預留位置擺放發泡膠箱，不少檔主隨處擺放，一般棄置路邊由食環署處理，放置馬路普遍由警方處理；但部門間欠協調，致問題持續多年。

食環署發言人指，公眾地方擺放雜物屬街道管理問題，須多個政府部門協調下採取聯合行動處理。該署如發現有人在公眾地方非法棄置垃圾或妨礙清掃，會提出檢控。

警方發言人指，警方會參與跨部門聯合執法行動，向主要執法部門（即食環署）提供所需協助，並維持現場秩序。