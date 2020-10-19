Dr.東：坐姿不端常翹腳易誘發坐骨神經痛　正骨療法可矯正受壓根源

香港人工作忙碌，缺乏運動，尤其辦公室一族，習以為常的久坐忽略坐姿正確的重要性，令腰部承受巨大壓力，使腰酸骨痛出現。許多人對腰痛不以為然，誤以為只是年齡增長和勞碌過度的後遺症，但其實或與坐骨神經痛有關。有註冊中醫師指坐骨神經痛是香港常見的都市病之一，長期坐姿不正確和翹腳都是誘發痛症的原因。

註冊中醫師甘澤民表示，坐骨神經是從腰椎第4、5節，以及與薦椎部位的神經根相互融合而成，左右各一條，其位置大約從下背部一路經過臀部、大腿後側向下延伸，支配下肢後側的感覺與運動功能。坐骨神經痛成因眾多，如坐姿不佳、喜歡以長短腳站立、運動損傷或是隨着年紀老邁而勞損。患者會有如針刺或麻痹的刺痛感，影響日常生活，「日頭行不到，夜晚睡不着」。

由於症狀非坐骨神經痛獨有，難以自行判斷，故此須靠醫生診斷，以X光或磁力共振掃描找出痛症根源。治療方面，甘指坊間流傳多種紓緩坐骨神經痛的療方，例如使用按摩膏、伸展運動及穴位按摩，但或只能治標，亦容易耽誤病情。他強調「治病必求於本」，使用正骨手法能從根本治療痛症。

他一般先為患者檢查，找出引致問題的定點位，再透過正骨手法從中矯正，把受壓的神經恢復。每次正骨療程大約10秒鐘，初期患者一般接受單次正骨療程，於毋須服用止痛藥和儀器協助的情況下就能痊愈。他指有病人因第4、5節腰椎滑脫導致卡壓神經，痛至徹夜難眠，情況十分嚴重，經物理治療後並無改善，已排期進行手術。惟他疼痛難以忍受，最後嘗試以中醫治療，接受3次正骨療程後，病情已有明顯改善。

甘提醒，若腰痛情況持續應盡早求醫，以免腰部神經因卡壓太久造成損傷。甘指每次坐着時𧫴記以3點支撐，分別是臀部和左右腳底。左右兩邊膝蓋應保持同樣水平，膝蓋彎曲的角度最好保持90度。同時上半身收腹挺直，以維持骨盆的正確受力位置。他指只要長期保持正確坐姿，減少腰部受力，痛症就得以預防。

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