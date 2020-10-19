網民熱話：師奶人肉霸位　以身擋車前進

對駕駛者來說，「人肉霸位」絕對是最令人討厭行為之一。近日有網民就在北角遇到一名師奶人肉霸位，對方不止「指揮」準備泊車的車輛離開，更不惜以身阻擋車輛，讓其親友車輛駛入錶位。其行徑惹來網民圍攻，甚至獻計如何對付「人肉霸位」。

現場是北角渣華道一列咪錶位置，有關片段日前(17日)在社交平台流傳，但整條片就被靜音處理。片段開始，以車Cam拍攝的事主在錶位旁候位，期間一名中年婦人向停在錶位的司機了解，確定對方離開後，即時打電話通知親友車輛前來。事主一度開車準備駛入錶位，亦遭對方示意離開，但事主未有理會，繼續駛前，中年婦於是站在事主車頭，阻其前進，讓其剛好駛至的親友車輛泊入錶位內，事主最後只能無奈離開。

該中年婦行為惹來公憤，有人直指事主太好脾氣，「就咁走咗去？」「一個街邊位就已經出賣自己人格」，亦有人獻計對付這類人，「係我一定攬炒，泊隔籬唔走」、「應該企番嗰個泊車位度，唔畀佢入」。亦有人恥笑中年婦親友的駕駛技術，花了很多時間才能泊入錶位，「泊唔掂個位就唔好泊」。

網民有話說

Jin Chow：double park喺佢隔籬，停車報警，搞掂

Li Ivan：真係肉酸兼無品

Jaden Lai：有冇人同我一樣，淨係睇個司機用咗唔知幾多手先泊到？

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