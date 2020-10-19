全城瘋搶！《賞您睇─感謝祭》近萬份禮品上架啦！

《賞您睇─感謝祭》今日（19日）早上11點開鑼喇！名貴腕錶、主題樂園門票、家品電器、遊戲機、商戶電子優惠券等接近10,000份禮品等您兌換！手快有，手慢未必無！

東網《賞您睇》會員獎賞計劃，自推出以來一直深受各會員及企業歡迎，為回饋會員一直以來的支持，東網準備了近10,000份禮品，於2020年10月19日至11月2日，推出為期兩周的《感謝祭》，務求要大家滿載而歸。

活動前已賺取on.cc coins的東網《賞您睇》會員，都可以參與是次《感謝祭》活動，憑現有積分直接兌換貨架上的心儀禮品。

今次更加設「金秋大特賞」活動，會員可憑10,000枚on.cc coins兌換一次遊戲參加碼，答得最具心思的100名會員，將獲得獎品乙份。

請注意，是次活動每人限換取一份禮品或一次遊戲參與機會，一經成功換領，戶口內的on.cc coins將自動歸零。而活動過後，不論曾否參與《感謝祭》，戶口積分將全數無效。記得把握今次機會，換走心儀禮品！

《賞您睇─感謝祭》部分精選禮品：

1. 萬希泉行星系列陀飛輪（價值$49,800）

2. 萬希泉大日子系列陀飛輪（價值$43,800）

3. Apple Watch Nike SE (GPS + 流動網絡)（價值$2,799）

4. Apple AirPods 配備無線充電盒 (第二代)（價值$1,599）

5. Nintendo Switch Lite（價值$1,490）

6. 香港迪士尼樂園成人入場門票（價值$639）

7. 天龍牌原隻鮑魚佛跳牆 (價值$109)

*活動受條款及細則約束