通州街橋底辦展覽被批趕走露宿者　主辦單位：兩者沒因果關係

深水埗近年成為文青小區，有藝術團體計劃惹來爭議，被批評在通州街臨時街市舉辦的設計活動，無疑是趕走在該處露宿多時的無家者。主辦單位直言是「誤解」，表示未有要求政府「清場」，又指兩者沒有因果關係。

為了推廣本地創意設計，香港設計中心主辦的3年旅遊發展計劃「設計香港地」，於上周六(17日)至本月25日舉辦一連9天名為「數碼龐克號」的臨時活動，以數碼龐克與本土文化進行招徠，舉辦一系列邀請本地時裝及配飾設計師的時裝表演、牆畫創作、舉辦周末市集，又會與附近小店合作做迷你藝術店等。

不過，團體所舉辦的地方位於通洲街天橋底，過去是不少露宿者生活的地方，被網民批評「離地」，又指是「利用了清場後的橋底空間」，「直接間接地幫政府洗太平地」等。

主辦單位在社交媒體表示市民有「誤解」，並指該場地已閑置2年多，指團體「沒有能力影響及促使讓任何人、團體及政府部門為我們只舉行九天的臨時活動而進行清理露宿者行動」，又指兩者本身根本完全沒有因果關係，團體稱借用場地，掃地、除臭、維修、安裝通風及冷氣機、滅蟲及滅蚊，電費等等都是主辦機構負責及付款，並外判清潔公司幫忙清潔。

另重申團體關注無家者問題，並期望有關部門可以制訂更長遠的政策協助無家者。另又望市民尊重活動背後各單位的努力，指若香港再沒有大型創意活動，將會有更多從事相關創作行業的工作人員失業。