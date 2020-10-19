警總拆走水馬陣　政總立會續嚴防　學者斥損管治威信

自反修例示威爆發，多個部門及機構為防衝擊架設水馬，「水馬圍城」市面維持逾一年，隨激烈示威活動暫趨緩和，灣仔警察總部門外重重水馬陣全部拆走，警署外的水馬亦將陸續拆走，不過，多個政府部門及中央駐港機構大樓外目前仍被水馬圍封。有學者指長置水馬會打擊政府威信，亦反映政府沒信心、沒能力應對衝擊的觀感。

本港多個部門及機構自黑暴橫行時，去年7月開始在門外架設2米高大型水馬。灣仔的警察總部外圍一度有約80個水馬，至昨晚(18日)陸續拆走，由工人「放水」後再搬上剷車逐一運走，現場有警員戒備，其後地上留下深黑色的痕迹。全港各區警署則會在評估後自行拆除水馬，估計本月底完成，當中元朗警署已拆走門外水馬。

警方發言人表示，會不時檢視有關保安措施，並因應風險評估及行動需要作出最適當的安排和戒備，及會在有需要時放置水馬。

惟金鐘政府總部與立法會外圍仍有水馬重重包圍，水馬數量約有200個；特首辦外水馬亦未拆走。多個中央駐港機構亦然，去年曾遭示威者衝擊的西環中聯辦，至今仍有約30個水馬包圍；而在中環的中國外交部駐港特派員公署，同樣在門外架設水馬，儼如一道城牆。

然而，外國領事館如英國駐港領事館及美國駐港澳總領事館的外圍，一直「坦蕩蕩」，由去年至今未設水馬。

「部門仲擺水馬代表仲未完全止暴制亂，咁樣係會影響管治威信！」理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，政府總部及特首辦等政府部門長期擺放水馬，予人一種政府沒信心、沒能力應對衝擊的觀感，部分大型水馬佔據行人道造成阻路，除了有礙觀瞻外，亦反映政府評估仍未能百分之百止暴制亂。至於警方將會逐步清拆警局外的水馬，只是反映警方認為有足夠裝備應對示威衝擊，但政府部門反暴裝備不足，往往只有一個哨站，若再發生大型示威之時，未必能夠抵抗，故部門暫未拆走水馬。惟他相信部門應跟隨警方步伐拆走水馬，以重建政府管治威信。