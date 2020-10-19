黃楚標旗下大灣區航空展開招聘工作　或吸納國泰被裁員工

深圳東海航空董事長黃楚標早前向東網證實，註冊了航空公司，欲發展國內及東南亞短途航線，並正準備航空營運人許可證(AOC)。有工會透露，該航空公司近日於報章刊登招聘廣告，主要涉及經理級員工，認為此舉有助加快取得許可證的時間。

香港民用航空事業職工總會主席李永富表示，航空營運人許可證一般需時至少1年才會獲批，相信現時屬招聘人手的最好時機，不但可以較低薪金吸納人才，亦可先進行培訓等工作，並把有關紀錄呈交至相關部門，相信有助加快許可證批出時間。他又提到，國泰近日多次傳出即將裁員，相信該航空公司或會聘請國泰被裁員工，據其了解，已有業界人才正在考慮轉至該航空公司。

根據最新資料顯示，該航空公司於今年7月8日易名為「大灣區航空有限公司」。該公司早於2010年5月24日成立，當時名為「東海航空有限公司」，然後於2019年1月17日易名為「東海航空(香港)有限公司」，直至去年12月5日再易名為「香港紫荊航空有限公司」。

大灣區航空有限公司股權全部由「東海聯合(集團)有限公司」持有，公司共有3名董事，分別是黃楚標、黎慧群，以及李治民。