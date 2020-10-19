葛珮帆促高危地區人士劃一隔離　蔣麗芸質疑流感針被囤積

本港近日持續錄得海外輸入的新冠肺炎確診個案，日前一宗由印度輸入的個案竟離奇地不用於酒店強制檢疫。議員葛珮帆今日(19日)表示，本港現處於防疫工作的關鍵時期，高危地區人士來港應劃一接受檢疫安排，避免再度出現隱性傳播者。

一名25歲男子於本月15日由印度新德里抵港，翌日確診，根據衞生署規定，印度被列為高風險地區，所有入境者都要在酒店檢疫14日。惟衞生署資料卻顯示他居於薄扶林花園6座，即代表他並無在酒店完成兩周檢疫。

另外，有指近日到私家診所打流感疫苗的市民較往年增加，或出現供應緊張。議員蔣麗芸表示，藥廠提供約88萬劑季節性流感疫苗給政府，但有市民以800港元、甚至上千港元仍未能買到流感針，質疑有人刻意囤積，促政府盡快了解。蔣又稱，過往每年流感死亡人數約有300人，但因新冠肺炎疫情持續，市民佩戴口罩及更注意個人衞生，去年只有110多人死於流感，認為流感針及戴口罩屬防止傳染的上上之計。