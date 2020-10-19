印度抵港豁免檢疫男子確診　專家指對外防守薄弱

本港防疫再現漏洞，一名本月15日由印度新德里抵港的25歲男子確診，他未有在酒店完成兩周檢疫。消息指患者是印度領事助理，故可獲豁免檢疫。東網再追問衞生署，署方未有透露患者職業，僅稱病者在傳染期沒上班。有專家今日(19日)指出，本港對外防守仍相當薄弱，另有時事評論員批評，敵對國家有可能會利用此機會，對港輸入個案，令港再爆發嚴重疫情。

呼吸系統科專科醫生梁子超坦言，本港防疫上對外防守仍相當薄弱，直指檢測絕不可能完全代替檢疫，而本港的情況更是「放棄檢疫之餘，檢測都做唔足」，認為有需要在豁免檢疫人員提交48小時內的檢測報告外，抵港後仍要再次接受病毒檢測，但可安排相關人士與普通抵港人士的樣本分開檢驗，以縮短等待檢測結果的時間。

他又認為，政府可考慮限制獲豁免檢疫人士在豁免期間的活動範圍，例如要求對方只可進行申請豁免檢疫時申報的在港活動，以免個案流入社區。

近日多宗輸入個案涉及印度抵港人士，時事評論員陳雲生指，如港府一直任由豁免檢疫人士的防疫漏洞存在，敵對國家有可能會利用此機會，對港輸入個案，在香港社區散播病毒。他又稱，此制度令香港市民觀感相當差，質疑為何港府一方面對來自疫情已受控地區的內地旅客諸多限制，另一邊廂卻豁免外地人抵港後接受檢疫，形容做法「不公道」。

港府現時將孟加拉、埃塞俄比亞、印度、印尼、哈薩克斯坦、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、南非、英國及美國列為指定高風險地區，曾在相關地區停留的入境人士須提供無染疫證明，以及預訂酒店房間的確認書，但須履行與政府相關運作的政府人員、國際疫情醫學專家、防疫裝備供應商等，如可提供無染疫證明，則可獲豁免檢疫。