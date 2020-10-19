網民熱話：年輕男女飛鵝山「自殺崖」騎膊馬打卡　網民大鬧害人害己

近年不時有行山人士在飛鵝山「自殺崖」發生意外，不過依然有人挑戰危險動作。剛過去的周末，有人就在「自殺崖」目擊兩名年輕男女罔顧危險，在崖上「騎膊馬」拍照嬉戲。網民大鬧二人行徑如自殺，更害人害己。

有關片段昨日(18日)在Facebook多個群組瘋傳，貼主留言稱，「星期六行上飛鵝山又見人做危險嘢，山頂超大風，一有意外就累人害己，後邊就係自殺崖」。片段所見，一群年輕男女聚在崖邊，其中兩名男女則「騎膊馬」姿勢站在崖上，由友人協助拍照，二人面帶笑容，全冇驚恐之色。眾人傾談期間，拍攝者說了一句：「講國語喎！」

該批男女的舉動惹起網民公憤，直指其行徑是害人害己，「累到救援人員就慘了，好自私，只係諗自己」、「他們以為好威及好玩，可惜背後有些人可能為他們的行為付出沉重代價，要向這些自私的人聲討」、「自殺崖頂玩自殺」。

網民有話說

Elanie Liu：鍾意大自然行山冇錯，做出令人髮指的冇腦行為累人累己

Kenneth Yu Kwan Kwok：死X街，累消防

Kingking Lau：一唔小心翻身就大鑊...

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