護老院長者易跌斷髖骨　團隊籲戴護髖減風險

不少人為家中長者獲得更好照顧，安排他們入住護老院，惟香港中文大學一項統計發現，每1000名居於護老院的長者，便有56.8人因跌倒而出現髖部骨折，風險較居於社區長者高出2至3倍。團隊認為髖關節保護墊有效減低長者受傷風險，正研究改良髖關節保護裝置，期望未來可於本地護老院推廣應用。

中大體育運動科學系與來自加拿大的研究人員，早前觀察加拿大2間護老院646名長者的跌倒情況，發現在2377次跌倒經歷中，有30次造成髖部骨折。團隊分析長者的跌倒動作，發現向前及側向跌倒同樣會導致髖部骨折；向後跌倒的風險最低；長者用上肢撐地，或抓住附近支撐物則無助降低骨折風險。另外，使用行動輔助裝置的長者，跌倒時髖部骨折的機會降低3分之2。

團隊指長者因身體機能退化，較容易失去平衡或肌肉無力而跌倒，本港每年更有超過6300名長者髖部骨折，95%以上均是跌倒造成。雖然大多數患者會接受手術治療，但恢復時間長達數月，當中超過30%無法獨立行走；約25%髖部曾骨折的長者更會在1年內死亡。

中大體育運動科學系助理教授楊懌健指出，統計發現70%有佩戴髖關節保護墊的長者，其骨折風險較沒佩戴者減半，惟本港護老院只有不足20%長者會佩戴護髖，未來會與中大科研部門及本地護老院合作，製作改良護髖，冀可減低長者骨折風險，並保持他們的自主活動能力。他建議，長者平日可訓練平衡及鍛煉肌肉，跌倒時可作出保護反應，以減低傷害。