威尼斯雙年展延至明年5月　下月率先網上展出19組作品

因應新冠肺炎疫情，第十七屆威尼斯國際建築雙年展延至明年5月舉行，其策展團隊首度改為網上互動虛擬展覽，使公眾可透過手機或其他數碼工具參觀。

是次展覽以「重新分配：天、地、人」為主題，網上互動虛擬展覽將於下月舉行，會展出其中19組作品。參展者提出創新意念，重新分配土地、環境和人力資源，以優化香港的生活。而今屆展覽共有54間公司及機構的成員參與，為歷屆之最，當中包括新進建築師、設計師、研究人員、學者及非牟利團體人員，組成跨界合作模式，加強參展隊伍對「共融共存」的理解。

總策展人蔡宏興指，參展者需應對香港面對的挑戰和機遇，包括善用有限的土地資源，利用大灣區城市的優勢作調配，以提升生活水平，並紓緩人口高齢化的社會問題。

另外，早前特首林鄭月娥表明未聽及中央提及在珠海桂山島為港人填海造地，蔡宏興指，自己對相關議題未有了解，但坦言香港屬大灣區的一部分，倘若其環境適合港人居住和工作是十分理想，又指「7000萬人市場好過700萬人市場」。

另外，對於備受關注的明日大嶼計劃，蔡認為現時未有確實資料及興建的方案，環保及交通等設施編制亦有待進一步商討及完成，但認為所有可提供更多土地供應的方案都可作研究。