內地漢認企圖爆竊富豪大宅　患精神分裂囚20月

患精神分裂症的內地無業漢去年9月持雙程證來港，在短短5天內先後闖入商人「大劉」劉鑾雄的渣甸山大屋，及電訊盈科主席李澤楷位於石澳的紅木屋大宅企圖爆竊，當場被保安截獲後，聲稱自己缺錢，要「搵老細攞錢」及找工作。該名內地漢今日(19日)在區域法院承認兩項企圖入屋犯法罪，被判監禁20個月。

案情指，去年9月16日晚上約11時，32歲被告張明通攜著背包，出現在渣甸山高士美道2號的露天範圍，遭保安員發現，該屋由劉鑾雄持有。保安員問被告如何進入大屋範圍，被告答他是爬進去要找「老細」幫手，保安員遂報警處理。閉路電視拍到被告是用防盜登勒線爬進大屋的露天範圍。

入境處出入境記錄顯示，被告於去年9月14日來港，同月18日返內地，兩天後又再來港。

去年9月21日清晨約6時，被告攜背包到石澳大浪灣道12號，坐在屋正門前的門階上，該大屋由李澤楷持有。該處的外傭見到被告不知其來意，還用英文向被告說：「你這麼早(You are so early)」，但被告聽不懂英文，外傭遂向保安經理匯報。

保安經理約於1分鐘後到場，問被告如何進入大屋及做甚麼，被告答他是從正門大閘進入，到該處想找「老細」找工作，及後警方到場將被告拘捕。

閉路電視片段顯示，通往大屋的私家路理應有大閘阻擋，但被告沿私家路走向大屋，他看到外傭在正門打掃清潔，便坐在屋門外的梯級上。

被告首次被捕後向警方表示，他知道劉鑾雄既富有又慷慨，故想找他借錢，他是從社交媒體得悉劉的住址。而在第二次被捕後他則向警方稱，他先後4次到訪香港，第一次是找劉鑾雄，第二次是前往「四太」梁安琪的住所，第三次是前往布力徑找何超蓮及何超盈，每次他均被警方截獲後獲釋。不過，警方沒有他所說第二、第三次的拘捕記錄。被告並表示，他是透過內地媒體得悉香港富豪的地址。

法官判刑時指，爆竊案的量刑起點一般是監禁3年，被告專程由內地來港犯案，更覷準富豪為爆竊目標，屬加刑因素。但精神科報告顯示，被告出現幻聽幻覺等徵狀，小欖的醫生診斷他患精神分裂症。

法官指本案屬不尋常的爆竊案，案中無財物被盜或損毀，接納被告的精神健康構成減低罪責的因素，遂採納較低的量刑起點，被告認罪可獲得刑期扣減，就兩項控罪共判他監禁20個月。