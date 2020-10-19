匡智會宿舍學童疑受虐　手指被夾至骨折　校方辯稱拉扯受傷

特殊學校「匡智會松嶺二校」去年疑發生虐童事件，有學童疑被社工以門夾手致骨折，家長檢視傷勢後疑學校隱瞞，並隨即報警，不過警方指證據不足終止調查。據悉，涉事社工在去年8月辭職。本報正向該校、教育局、社會福利署及警方了解。

位於大埔南坑頌雅路的匡智會松嶺二校，是一所為嚴重智障兒童而設的特殊學校，有家長近日向傳媒投訴，患有嚴重智障及自閉症的6歲兒子去年3月手指受傷，食指指甲脫落，指頭紅腫、有瘀傷和流出液體，當時校方職員聲稱是拉扯間受傷，但其後在入院檢查後醫生發現學童手指骨折，期間學校職員多次改其說辭，指學童在床上扭計拍到床框。不過，醫院醫生認為情況可疑，家長最後決定報警。

據知，警方翻查閉路電視，發現宿舍職員試圖把情緒激動的學童關在特設房間時，學童反抗，在拉扯間職員大力關門夾傷其手所致，警方在今年5月指因證據不足為由，終止調查，該名家長亦有翻看錄影。

涉事匡智會過往亦被揭有職員涉嫌暴力虐待智障成年學員事件，在2015年其會的鳳德中心被指有男職員拉扯女學員衣領撞向接待處等，亦有2名女職員強行餵食令學員受傷。

根據《學校行政手冊》，學校若有任何嚴重或危及生命的意外事故發生，學校要啟動危機處理機制，立即通知家長，通報教育局及提交書面報告。