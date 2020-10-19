新城巿衝突高級警司手指骨折　稱替同袍解圍時遇襲

港大畢業生杜啟華涉嫌於去年7月14日在沙田新城市廣場發生衝突期間，咬斷一名偵緝警長無名指一案，今（19日）在區院續審。當日同樣遇襲的高級警司出庭作供，指遭雨傘擊頭及被推落地，他用右手擋格時的無名指被擊中，「好似比錘仔揼到隻手指嘅感覺」，其後發現手指骨折。

高級警司梁子健今日出庭講述當晚被襲經過，他作供時不斷時重複地形容，在場包圍警察的人包括「穿着黃色反光背心、手持攝錄器材」的人士。梁子健現已升任總警司及沙田警區指揮官。

梁表示去年事發當晚駐守新界南行動總部，兼任新界南總區應變大隊副指揮官，在9時許收到通知帶隊往沙田新城市廣場支援。梁稱進入廣場後見到為數不少的人士聚集及包圍警方，當中包括「穿着黃色反光背心、手持攝錄器材」的人，亦有身穿深色衣服、戴口罩的人向警方投擲物品又作出指罵等。

期間他見有同事被包圍，於是與偵緝警長梁啟業往支援，不料自己亦被圍，突然有一名男子手持長雨傘衝向他，用傘敲擊他的頭部。他上前追截卻被推倒，男子續向他施襲，期間他以右手擋格，感到無名指前端被打中，惟最終與同事合力將該男子制服。

梁子健續指，當晚偵緝警長梁啟業報告手指被咬斷，他感到難過，亦替對方安排救護車。而他自己在撤出沙田新城市廣場後，感到手指仍痛及腫脹，亦到醫院求診，發現右手無名指骨折，獲發7天病假。他表示現時無名指的屈曲情況較以前差，指尖被碰觸時會有少許麻痹。