75%港人冀取消往來中澳14天隔離　團體促加快落實健康碼

受疫情影響，香港、內地及澳門的隔離檢疫措施已持續多月。有組織調查顯示，達88.5%受訪者認為隔離檢疫措施對本港經濟民生有影響，超過75%人贊成取消港人從內地和澳門回港後14天隔離檢疫安排。組織建議，港府應先單方面讓持有效檢測證明的港人，從內地或澳門入境香港時豁免隔離檢疫安排，並盡快落實「大灣區健康碼」互認機制，恢復兩地人士往來。

組織「青研香港」於本月8日至12日期間，在網上訪問1780個市民，了解粵港澳隔離措施對港人生活、工作及情緒影響。調查顯示，超過70%受訪者指自己生活有受檢疫措施影響，分別有近60%及70%受訪者指個人事業及情緒受到影響，亦有近70%人認為政府有需要進一步加強禁聚措施。

青研香港顧問、議員陳恒鑌表示，隔離措施嚴重影響跨境家庭，及需要來往粵港澳工作的市民，同時也打擊香港經濟，指港府推出的防疫基金亦只能為部分行業「吊鹽水」。他認為，現時不少港人若要往返兩地，均要接受近1個月的隔離檢疫，對於需要港人到內地奔喪、處理急事，或是在內地生活的港人回港就醫或取藥，均帶來不便，認為政府需逐步放寬有需要人士返港後的隔離檢疫措施，並盡快落實「健康碼」以恢復兩地來往。

對於香港與新加坡達成「旅遊氣泡」協議，組織召集人陳志豪認為新加坡疫情在亞洲中算嚴重，相反澳門已持續一段時間沒有確診個案，加上不少港人親屬亦居於澳門，認為香港與澳門恢復通關更為合理。