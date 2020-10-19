DR案女醫生被控誤殺　涉嚴重疏忽致女顧客死亡

DR醫學美容集團CIK療程事故，一名女顧客事後出現敗血性休克死亡，該集團女醫生麥允齡因而被控誤殺，案件今（19日）於高院續審。控方繼續作開案陳詞，指被告除每月約有6萬元月薪外，透過銷售集團的產品可獲得額外收入。而被告向死者推介CIK療程時並沒有清楚說明療程的風險及可能會出現的後果，只稱會增強免疫力，但又無實質證據作證明。

控方同時指出，DR集團用以培養CIK療程血製品的實驗室，並不符合相關的認可資格，亦非由認可人士主理，更沒有進行相關的細菌測試，以確保該些血製品沒有受細菌感染。

控方指將有證供顯示，主理該實驗室的陳冠忠在事發後，意圖掩飾沒有替相關產品做測試一事，而該部分證據與本案被告無關，提醒陪審團不要把責任歸疚於被告。

不過控方強調，被告沒有確保該實驗室是符合資格培養血製品，且從沒有查看及確保該些血製品曾進行細菌測試確保沒有受感染。控方重申，被告在事件中對死者有謹慎責任，但她疏忽導致死者死亡，而其疏忽是嚴重致需負上刑事責任的程度，故陪審團應裁定被告誤殺罪成。